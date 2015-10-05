محمد سامي :هيفا وهبي مستفزة وهي كممثلة أفضل بمراحل من كونها مغنية

وصف المخرج المصري محمد سامي العمل مع الفنانة هيفاء وهبي بالممتع بعدما شاركها في مسلسلها قبل الأخير "كلام على ورق".

وقال سامي في تصريحات لبرنامج "أنا والناس"على قناة "الحياة"، إنّ هيفاء منضبطة في مواعيدها جداً، وحريصة على أدق التفاصيل في العمل إلى حد مستفز.

وقال إنه عندما يتناقش معها في جملة حوارية ولو بسيطة، يجدها تنصت إليه كما لو كان يقول شيئاً غاية في الأهمية، لأنها تحرص على أن يخرج العمل على أكمل صورة.

وأوضح انه يراها ممثلة أقوى من كونها مغنية بمراحل عديدة وإنه قال لها هذا الكلام.

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