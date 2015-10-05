يحيى الفخراني يحتفل بالمليون الأول لمسرحيته "ليلة من ألف ليلة"

احتفل مساء أمس الفنان القدير يحيى الفخراني بتخطي عرضه المسرحي "ليلة من ألف ليلة" الذي يعرض حاليا على خشبة المسرح القومي، حاجز المليون جنيه، في سابقة لم يشهدها المسرح الذي أعاد إليه الفخراني رونقه وبريقه الذي افتقده لسنوات.

وقد أحضر الممثل فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح تورته محفور عليها جملة "ليلة من ألف ليلة، مليون جنيه إيرادات".

وقد حضر الحفل فريق العمل هبه مجدي ولطفي لبيب ونيرمين زعزع، وضياء عبد الخالق والمخرج محسن حلمي، كما حضرت كذلك الدكتورة لميس جابر زوجة الفخراني.

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