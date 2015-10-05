بالصور.. العثور على 95 جثة جرفتها المياه قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 717 مهاجرا

ذكرت مصادر أمنية إيطالية إنه تم إنقاذ 717 مهاجراً غير شرعى فى عرض البحر، وقالت المصادر فى تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية اليوم الاثنين إن "إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين تم من خلال عمليتين منفصلتين فى البحر"، حيث "قامت سفينة الدورية (داتّيلو) بنجدة زورقين قبالة السواحل الليبية".

وأشارت المصادر إلى أن حد الزورقين كان يحمل 439 شخصا"، بينما "كان على متن الآخر 278 مهاجرا"، دون الإشارة إلى جنسياتهم.

وفى سياق متصل عثر الهلال الاحمر الليبى على جثث 95 مهاجرا قبالة الشواطئ الليبية جرفتها المياه .

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