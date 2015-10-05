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مقتل 6 وإصابة 10 عراقيين فى انفجار سيارة مفخخة فى الزبير بالبصرة

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مقتل 6 وإصابة 10 عراقيين فى انفجار سيارة مفخخة فى الزبير بالبصرة مقتل 6 وإصابة 10 عراقيين فى انفجار سيارة مفخخة فى الزبير بالبصرة
انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الاثنين قرب أحد المطاعم فى سوق الزبير غرب محافظة البصرة جنوبى العراق.

وقال مصدر أمنى أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون من المدنيين العراقيين بجراح نتيجة انفجار السيارة المفخخة فى سوق الحلاقين بقضاء الزبير.. مشيرا إلى أن سيارات الاسعاف نقلت الجرحى للمستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي
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