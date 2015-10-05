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وزير الإعلام الأردنى: نكن كل الاحترام والتقدير لمصر ومكانتها وقيادتها

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وزير الإعلام الأردنى: نكن كل الاحترام والتقدير لمصر ومكانتها وقيادتها وزير الإعلام الأردنى: نكن كل الاحترام والتقدير لمصر ومكانتها وقيادتها
قال الدكتور محمد المومنى وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى، إنه تضخيم بعض وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعى حول حادث الاعتداء على المواطن المصرى يدق "اسفين" فى العلاقة المصرية الأردنية وهو أمر معيب ولا يجوز ويرفضه رفضا مطلقاً، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية واضحة وحاسمة، فهناك ما يزيد عن 500 ألف شقيق مصرى يعيشون بالأردن ولهم كل المحبة والتقدير والمعزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن ما حدث حادثة فردية معزولة وحرصت الأردن على ألا تخرج هذه الحادثة عن إطارها وتم إصدار بيانات تدرك عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن كل مواطن أدرنى وعلى رأسهم الملك، يكن كل الاحترام والتقدير لمصر ولدورها ومكانتها وشعب وتاريخ وقيادتها ودورها.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بإيداع المتسببين فى الحادث بالسجن من قبل النائب العام، لافتاً إلى أنه تم القبض على ثلاثة من أشقاء النائب صاحب واقعة الاعتداء على المواطن المصرى.
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مصر 365

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