تخلصى من أضرار المواد الكيماوية على شعرك بخليط الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعة هى العلاج الأمثل لكل من مشاكل البشرة والشعر، ومهاما تطورت الكريمات والمستحضرات الطبية والكيميائية لعلاج الشعر والبشرة، فلا يمكنها أن تتمتع بمزايا الزيوت الطبيعية والتى تخلو من كل الإضافات الصناعية، وتنعدم فيها فرض الإصابة بمضاعفات وأضرار الإضافات الكيميائية الخطيرة، كالسرطانات والالتهابات الجلدية وغيرها.

وعند الحديث عن الزيوت الطبيعية فيؤكد الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية أنها الحل الأمثل لكل مشكلات الجسم، فكل ما هو طبيعى تنعدم مضاعفاته الخطيرة ويصبح استخدامه مفيد فى كل الحالات.

وأوضح سعد ان الكثير من كريمات الفرد والإطالة والتصفيف للشعر تحتوى على مواد كيميائية وإضافات حارقة لجذور الشعر تؤدى تدريجيا لإفساد منبت الشعر وتدميره، وبالتالى يتساقط الشعر رويدا رغم زيادة طوله.

وتابع أخصائى الجلدية ناصحا بخليط من الزيوت الصحية المفيدة، والتى يجب أن تستخدم مع الشعر بنسب معينة حتى لا يؤدى الإفراط إلى نتائج عكسية كزيادة التقصف وموت الشعره، ولذا يفضل إضافة مقدار ثابت من زيت الخروع، مع نفس المقدرا من زيت الجرجير والزيتون، مع بضع قطرات من زيت اللوز الحلو المعروف بالتنعيم، ويفضل أن يكون المقدار كوب صغير حجمه مناسب.

ويوضع الخليط على الشعر مرتين أسبوعيا بعد تنظيف الشعر جيدا من دهونه باستخدام شامبو منظف لدهون الشعر قوى، ويمكن عمل حمام زيت ساخن للشعر من زيت الجرجير أو الزيتون أسبوعيا، فهذا الخليط وبجانبه حمام الكريم، يساعد على التغلغل لبيصيلات وجذور الشعر، ومنحها التغذية المطلوبة، فتعالج التلف ويبدأ الشعر فى زيادة طوله بشكل سريع لعلاجه من التلف تماما.