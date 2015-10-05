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صوّتي للنجمة العربية الأكثر أناقة بالأسود!

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صوّتي للنجمة العربية الأكثر أناقة بالأسود! صوّتي للنجمة العربية الأكثر أناقة بالأسود!

الإثنين 05-10-2015 13:45

يُعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة وفخامة، وأكثرها عشقاً لدى النجمات العربيات، اللواتي كثيراً ما يخترنه لمناسباتهن المختلفة، الرسمية والكاجوال. لكن النجمات يرتدين الأسود بطرقهن العديدة، إذ يفضله البعض منهن على الفساتين، ومنهن من يخترنه للتنانير، فيما البعض الآخر يجدنه لائقاً على السراويل، أو حتى على الأزياء الشرقية والقفاطين. ومن هؤلاء النجمات: نانسي عجرم، وهيفاء وهبي، وأصالة نصري، وأحلام، واليسا، وسيرين عبد النور، وشيرين عبد الوهاب، ونجوى كرم، وشذى حسون.
لكن ـ برأيك ـ من هي التي بدا الأسود عليها أكثر جمالاً؟ شاهدي الصور، وصوّتي للنجمة العربية الأكثر أناقة بهذا اللون!

 

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سيدتي

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