مجوهرات الليالي تحفتل بستة عشر عاماً من اللحظات الثمينة

تأسست مجوهرات الليالي والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي من قبل السيد رائد أحمد باقر والسيد آنوراج سينها عام 1999. تتخصص ليالي في المجوهرات الماسية واللؤلؤية بالإضافة إلى المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة والذهب عيار 18 قيراط، التي تتناغم مع مختلف المناسبات. كما في طرح أفضل تصميمات الذهب والماس الأصلي المصدق عالمياً، والمجوهرات المصنوعة يدوياً، وتقوم الشركة أيضاً بابتكار وتصميم مجوهرات وفقاً لرغبة العميل، وتفخر مجوهرات ليالي بتوفير أفضل أنواع المجوهرات ذات التصاميم الإبداعية والمبتكرة لمجاراة آخر خطوط الموضة والتوجهات العالمية.

واليوم تحتفل مجوهرات ليالي بالذكرى السادسة عشر، تطلق مجوهرات الليالي تشكيلة جديدة من المفاتيح الماسية مع السلاسل Diamond Key Pendants with chains. تأتي التشكيلة بمجموعة مميزة مستوحاة في ثلاث تصاميم عصرية من الذهب الأصفر والأبيض والوردي الأنيق.

وبهذه المناسبة السعيدة، تكشف العلامة أيضاً عن إعادة عرض بعض التصاميم المفضلة والحصرية بأسعار إستثنائية. تشمل هذه التصاميم Tennis Love Necklace الكلاسيكية و Mirage Bangle.

سيعجبك أيضاً: