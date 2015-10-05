«المصريين الأحرار» يُهنئ الشعب المصري والرئيس السيسى بنصر أكتوبر المجيد‎

يُهنئ الدكتور عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ 42 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال «خليل»: “نهنئ الشعب المصري العظيم الذي يبهر العالم يوماً بعد يوم بعزمه على النهوض بمصر، والقوات المسلحة الباسلة التي تضرب أروع الأمثلة في الوطنية والحفاظ على كل حبة رمال على أرض هذا الوطن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أخذ على عاتقه النهوض بمصر، بمناسبة الذكرى الـ 42 لنصر أكتوبر المجيد”.

وأكد القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، أن جيش مصر الوطني هو حائط الصد المنيع أمام أعداء الوطن، مشددًا على ضرورة الاصطفاف الوطني والشعبي خلف مؤسسات الدولة.