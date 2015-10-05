بدء احتفالية ذكرى أكتوبر بالدفاع الجوى بحضور محلب وعدلى منصور

بدأت الاحتفالية الفنية للذكرى حرب أكتوبر المجيدة، باستاد الدفاع الجوى، مساء اليوم الاثنين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، فى الاحتفالية الفنية للذكى الـ42 لحرب أكتوبر المجيدة.

- الرئيس السيسى يصل احتفالية ذكرى حرب أكتوبر باستاد الدفاع الجوى