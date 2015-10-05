54% زيادة فى أعداد السياح اليابانيين الوافدين لمصر من يناير لأغسطس

أكد المكتب السياحى المصرى فى مومباى، والمشرف على اليابان، أن الحركة السياحية الوافدة من السوق اليابانى شهدت زيادة قدرها 54% خلال الفترة من يناير – أغسطس الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشار فى بيان صحفى اليوم، إلى أن هناك حزمة من الفعاليات السياحية سيتم إطلاقها لاستعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد المصرى فى السوق اليابانى، وتمهيد لإطلاق الحملة الدولية، والتى من المقرر أن تبدأ فى نوفمبر المقبل.

وقال فى بيان صحفى: إن الفعاليات تتضمن تنفيذ حملة إعلانية بالتليفزيون والصحف والمجلات ومحطات المترو بالعاصمة اليابانية طوكيو، وقد تضمنت الحملة تنفيذ إعلانات بأكبر الصحف والمجلات اليابانية ومنها جريدة أساهى شيمبون أحد أكبر الجرائد اليومية انتشارًا فى اليابان فضاق عن نحو 15 مجلة أسبوعية وشهرية.

وفى سياق متصل شاركت مصر بجناح فى معرض JATA Expo المنعقد فى العاصمة طوكيو فى سبتمبر الماضى، والذى يعتبر المعرض السياحى الأكبر فى اليابان ويزوره سنويا ما يزيد على 150 ألف زائر، وذلك بحضور سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسفير إسماعيل خيرت – سفير جمهورية مصرالعربية فى اليابان، الذى حرص على زيارة المعرض وحضور حفل الافتتاح الرسمى.

تضمن المعرض سلسلة من الفعاليات الفنية والمحاضرات الأثرية ألقاها عدد من المرشدين السياحيين المصريين فضاق عن محاضرات للخبير الأثرى اليابانى المعروف الدكتور يوكينورى كاواى.

وقد قام إسماعيل عبد الحميد، المستشار السياحى المصرى، خلال المعرض بإجراء لقاءات إعلامية مكثفة بهدف التأكيد على أمن المقصد المصرى وإبراز تمتع السياح اليابانيين بكافة وسائل الراحة والأمان فى مصر.

وقال المستشار السياحى: إن مصر تشهد تطورات إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية حاليا مثل نجاح المؤتمر الاقتصادى وافتتاح قناة السويس الجديدة، والتى تعكس الثقة فى عودة الأمور إلى نصابها فى مصر وأثر ذلك على تدفقات السياحة الإيجابية خلال الفترة التراكمية الماضية.

كما تم على هامش المعرض إجراء عدد من اللقاءات مع كبار منظمى الرحلات بالسوق اليابانى بهدف حثهم على إعادة وضع مصر على برامجهم من خلال الانضمام لبرنامج الحملات الإعلانية المشتركة والذى طورته الهيئة بهدف تحفيز استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وعلى وجه خاص إلى مقاصد السياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان باعتبارها الأولى بالاهتمام حاليًا.

وقد تم عقد لقاء مع رئيس اتحاد شركات السياحة اليابانية، الذى أعرب عن استعداد الاتحاد للتعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة لاستعادة نصيبها العادل من الحركة السياحية من السوق اليابانى.

من جانبه أعلن سامى محمود، رئيس الهيئة، عن دعوته لاستضافة وفد من الاتحاد، فضلا عن وفد إعلامى يابانى لزيارة مصر، وتأتى تلك الإجراءات فى إطار توجيهات هشام زعزوع – وزير السياحة بتكثيف التحرك فى السوق اليابانى، وتماشيا مع الإجراءات المتخذة على مختلف المستويات السياسية والتنفيذية فى هذا الصدد، والتى من المتوقع أن تحقق تطورًا ملموسًا فى الحركة خلال الفترة المقبلة.

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