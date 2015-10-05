مميش من الدنمارك: لن نسمح باستمرار البطالة..ومحور القناة مشروع القرن الـ21

أكد قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحكومة لن تسمح باستمرار وجود بطالة فى مصر، ومن ثم نبدأ العمل فى مشاريع تنيمة قومية عملاقة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته، ومن بين ببنها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وقال الفريق مهاب مميش، خلال مؤتمر دولى عن الملاحة الدولية فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بمشاركة الدنمارك والنرويج وبنما وغانا وجنوب أفريقيا، إن مشروع حفر قناة السويس مشروع قومى لمصر بالقرن ١٩، والسد العالى مشروع قومى للقرن العشرين، ومحور تنمية منطقة القناة مشروع القرن ٢١.

وأضاف الفريق مميش: لقد تركت موانئ القناة دون تنمية لسنوات، ونحن استطعنا أن نعيد للمنطقة الكنز بوصفه أهميتها ودورها وانتهينا من أول خطوة وهى حفر القناة الجديدة، ونهتم بتوفير فرص العمل، ونعطى أولوية لأبناء سيناء، وكذلك نولى أهمية خاصة لأبناء محور قناة السويس.

وأشار الفريق مميش إلى أن منطقة الانتظار بقناة السويس كانت تتحمل فقط ٨ سفن عملاقة، ولم تكن تتحمل أكثر من ذلك، لافتا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يسمح بزيادة استيعاب السفن بالانتظار إلى أى عدد من السفن العملاقة وغيرها، موضحا أن 47 سفينة تمر يوميا بقناة السويس، وسنصل خلال سنوات قليلة إلى ٩٧ سفينة تمر يوميا من مصر.

- مهاب مميش يلتقى هيئة الملاحة الدنماركية بكوبنهاجن بمشاركة دبلوماسيين