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"المقاولون العرب" تبدأ رسميًا تنفيذ خط مياه العاصمة الإدارية الجديدة

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"المقاولون العرب" تبدأ رسميًا تنفيذ خط مياه العاصمة الإدارية الجديدة "المقاولون العرب" تبدأ رسميًا تنفيذ خط مياه العاصمة الإدارية الجديدة
أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم البدء فى تنفيذ خط المياه والصرف للمرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بناء على تكليف من وزارة الإسكان.

وأوضح المهندس محسن صلاح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشركة حددت جدولا زمنيا مدته 3 أشهر للانتهاء من الخط، بهدف توفير المياه للمرحلة الأولى من المشروع، خاصة مرحلة الإنشاءات، التى تتطلب المياه بصورة كبيرة.
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