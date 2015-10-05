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إصابة طالب ثانوى بخرطوش فى مشاجرة مع عاطل بسبب فتاة

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إصابة طالب ثانوى بخرطوش فى مشاجرة مع عاطل بسبب فتاة إصابة طالب ثانوى بخرطوش فى مشاجرة مع عاطل بسبب فتاة
أصيب طالب ثانوى برش خرطوش فى مشاجرة مع عاطل بسبب فتاة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر رقم 8615 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى كفر شكر المركزى بوصول المدعو "مصطفى إسماعيل" 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى ومقيم – دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالساق اليسرى، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى للعلاج.

واتهم المصاب المدعو "سامح م.ب" 21 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية بإصابته، وذلك ظناً منه أنه يقوم بالتشهير بإحدى الفتيات من أقاربه.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وهو عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.

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مصر 365