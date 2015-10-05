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ضبط 290 كيلو كفتة وكبدة مجهولة المصدر بالقليوبية

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ضبط 290 كيلو كفتة وكبدة مجهولة المصدر بالقليوبية ضبط 290 كيلو كفتة وكبدة مجهولة المصدر بالقليوبية
شنت مباحث بالقليوبية حملات على الأسواق والمحلات التجارية وتجار الدقيق لتشديد الرقابة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أسفرت بإشراف اللواء مساعد المدير للأمن العام واللواء مدير إدارة البحث الجنائى عن ضبط العديد من القضايا.

وشملت القائمة القبض على "هانى.ش.ع" - 33 سنة سائق - فى كمين شبلنجة بدائرة مركز بنها، وفى داخل السيارة قيادته - رقم 86463 ملاكى شرقية - 240 كيلو من عجينة الكفتة داخل أكياس بدون بيانات و50 كيلو كبدة بقرى معبأة داخل أكياس سوداء بدون بيانات تدل على مصدرها وتحرر للمتهم المحضر رقم 22727 جنح مركز بنها لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة.

كما شملت ضبط "عمرو.م.ح"، 35 سنة، المسئول عن مصنع حلويات بالمنشية الجديدة دائرة أول شبرا الخيمة، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحرزت 2 حلة تسوية و3 عجانة و5 أسطوانات غاز كبيرة الحجم و50 صاج فارغ و5 أطنان سكر و2 طن نشا وبرميل عسل جولوكوز زنة 200 كيلو و50 علبة حلوى زنة الواحدة 2 كجم وتحرر له المحضر رقم 20635 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة.

وضبطت الحملات أيضًا "محمد.ف.ح"- 34 سنة بائع أسطوانات غاز بدائرة قسم أول شبرا الخيمة لبيعه أسطوانة استخدام منزلى بأزيد من السعر الرسمى، وتحرر له المحضر رقم 20620 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة.

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مصر 365

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