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حبس سائق أصاب ضابط شرطة ورقيب بسيارته للهروب من كمين بشبرا الخيمة

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حبس سائق أصاب ضابط شرطة ورقيب بسيارته للهروب من كمين بشبرا الخيمة حبس سائق أصاب ضابط شرطة ورقيب بسيارته للهروب من كمين بشبرا الخيمة
أمر محمد الشيخ وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس " سائق" لاتهامه بإصابة ضابط شرطة ورقيب بسيارته الميكروباص أثناء محاولته الهروب عند قيامهما باستيقافه للاستعلام عن التراخيص بكمين ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بإصابة الملازم أول عماد عطا عبد المقصود 35 سنة من قوة وحدة مرور شبرا الخيمة مصاب بكسر بعظام الحوض والفقرات العجزية للعمود الفقرى وتهتك بالطرف السفلى الأيسر ورقيب أول محمد تهامى محمد إبراهيم 43 سنة من قوة ذات الجهة مصاب باضطراب بدرجة الوعى وجرح قطعى بالفك السفلى وتهتك بالكبد وتجمع دموى بالبطن وتم نقلهما لمستشفى الشرطة بالعجوزة إثر إصابتهما خلال تنظيم الحركة المرورية بميدان المؤسسة أمام مسجد البخارى – دائرة القسم.

وتبين أنه حال قيامهما بفحص تراخيص قائدى المركبات فى الاتجاه القادم من بنها للمؤسسة ولدى استيقافهما للسيارة رقم 615 د ل ق قيادة المتهم " محمد ط ع " 25 سنة سائق حاول قائدها الفرار بها واصطدم بهما مما أدى لحدوث إصابتهما.

وتمكنت الأهالى وقائدو السيارات من ضبط السيارة وقائدها وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح قطعى بالرأس وكدمة بالجبهة وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، معللاً هروبه لعدم حمله رخصة قيادة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 20675 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، وأمرت بالتحفظ على السيارة رقم 615 ر ل ق والتراخيص بديوان القسم لحين صدور قرار آخر بشأنها.

كما قررت النيابة انتداب أحد المهندسين الفنيين بوحدة مرور شبرا الخيمة لفحص السيارة وفحص الفرامل وآلة التنبيه وما بها من تلفيات وذلك بموجب تقرير مفصل وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

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