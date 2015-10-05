أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة تلميذ ابتدائى بكسر فى الذراع داخل الفصل بالقليوبية

Google+ Print
إصابة تلميذ ابتدائى بكسر فى الذراع داخل الفصل بالقليوبية إصابة تلميذ ابتدائى بكسر فى الذراع داخل الفصل بالقليوبية
أصيب تلميذ بالمرحلة الابتدائية بكسر فى الذراع داخل أحد فصول مدرسة الشهيد هانى بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا باستقبال مستشفى كفر شكر المركزى "عبدالعزيز.ع" 8 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائى، مصاب بكسر فى الذراع اليسرى، وتم حجزه للعلاج.

وبسؤال والد المصاب قرر أنه أثناء تواجده بالفصل جذبه زميله من يده فاختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لسقوط المقعد الخشبى على ذراعه وإصابته واتهم إدارة المدرسة بالإهمال.

تم إخطار إدارة كفر شكر التعليمية بالواقعة لاتخاذ اللازم وتحرر المحضر رقم 8617 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015 والعرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365