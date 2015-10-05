إصابة تلميذ ابتدائى بكسر فى الذراع داخل الفصل بالقليوبية

أصيب تلميذ بالمرحلة الابتدائية بكسر فى الذراع داخل أحد فصول مدرسة الشهيد هانى بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا باستقبال مستشفى كفر شكر المركزى "عبدالعزيز.ع" 8 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائى، مصاب بكسر فى الذراع اليسرى، وتم حجزه للعلاج.

وبسؤال والد المصاب قرر أنه أثناء تواجده بالفصل جذبه زميله من يده فاختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لسقوط المقعد الخشبى على ذراعه وإصابته واتهم إدارة المدرسة بالإهمال.

تم إخطار إدارة كفر شكر التعليمية بالواقعة لاتخاذ اللازم وتحرر المحضر رقم 8617 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015 والعرض على النيابة.