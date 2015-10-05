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أسماء المتوفين والمصابين فى حادث "بيارة المجارى" بالمحلة

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أسماء المتوفين والمصابين فى حادث "بيارة المجارى" بالمحلة أسماء المتوفين والمصابين فى حادث "بيارة المجارى" بالمحلة
حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين والمصابين بالاختناق أثناء تنظيفهم بيارة مجارى بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة بالغربية حيث توفى كل من "إبراهيم.ا.س 28 سنة، محمد.ص.ج 36 سنة، وأصيب كل من "محمود.ر.ا 29 سنة، أحمد .س.ا.ا 29 سنة، والبدراوى.م.ب 29 وتم نقلهم إلى الوحدة الصحية بالقرية ومنها إلى مستشفى المحلة العام.

وانتقل العميد طارق داود مأمور مركز المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد محمد أنسى رئيس مباحث مركز المحلة ومعاونه النقيب أحمد دبيس معاون لمكان الواقعة لمتابعة الموقف وتبين لهم أن الضحايا أثناء تنظيفهم لبيارة الصرف الصحى أصيبوا باختناقات.
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