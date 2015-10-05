محافظ المنيا: التحفظ على أي سيارة تلقي مخلفات على جوانبي الترع 3 أشهر

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن حملة تطهير جوانبي الترع والمصارف التي استمرت قرابة شهر بكافة مراكز المحافظة، حققت نتائج ايجابية ملموسة لدى المواطنين، وطالب بالتنسيق مع إدارات الري ومجالس المدن في رفع نواتج التطهيرأولاً بأول وتلافي حدوث نوع من التراكمات مرة أخرى.

واستعرض المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور، اللواء حسن سيف مدير الأمن، التقارير الخاصة برئاسة كل مركز ومدينة حول نتائج أعمال الحملة، كما ناقش تقارير اللجان التابعة للمتابعة والتي قامت بتقييم الأعمال.

كما قرر المحافظ التحفظ على أية سيارة أو جرار زراعي يقوم بإلقاء المخلفات على جوانبي الترع والطرق لمدة 3 أشهر، واستخدام السيارة في رفع وإزالة المخلفات، كما كلف إدارة البيئة في المحافظة بالمرور بشكل مستمر لعمل محاضر لمن يلقي القمامة والمخلفات.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتوفير صناديق لجمع القمامة يتم توزيعها على الأماكن الموازية لشريط السكة الحديد، والتي يداوم المواطنون على إلقاء المخلفات أمامها، حفاظًا على حركة القطارات والشكل الحضاري، كما وجه المسئولين بالسكة الحديد بضرورة إنشاء أسوار عالية في تلك الأماكن على الطريق الزراعي.

كما وجه المحافظ مسئولي الري بضرورة تحديد الموظف المسئول عن كل ترعة كل في نطاقه، ويتم إخطار مجلس المدينة به ليتم محاسبته ومجازاته حال إلقاء القمامة والمخلفات مرة أخرى.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالعمل على إنشاء جراج متكامل بمظلات حديدية، ليحوي كل المركبات الخاصة بمجلس المدينة ويتم تسويره ومراجعة كافة قواعد نظم الحماية المدنية.