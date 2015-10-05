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محافظ سوهاج يقوم بتسليم عدد 100 شيك لعدد 100 أسرة فقيرة بالمحافظة

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محافظ سوهاج يقوم بتسليم عدد 100 شيك لعدد 100 أسرة فقيرة بالمحافظة محافظ سوهاج يقوم بتسليم عدد 100 شيك لعدد 100 أسرة فقيرة بالمحافظة

خلال تسليم الشيكات للأسر

قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بتسليم عدد 100 شيك لعدد 100 أسرة فقيرة بسوهاج بإجمالي مبلغ مليون جنيهًا كمساعدات للأسر الأولى بالرعاية بـ 6 قرى هي مشطا بطما، وبنجا والخذاندرية شرق وشطورة وساحل طهطا بطهطا، وعنيبس بجهينة، وهي القرى الأكثر فقرًا بمحافظة سوهاج، وذلك كدعم مقدم من مؤسسة ليلة القدر التابعة لدار أخبار اليوم.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به ليلة القدر من خلال تقديم الدعم للأسر الفقيرة، لافتًا إلى أن اختيار ليلة القدر لهذه القرى كان موفقًا لأنهم يستحقون الكثير والكثير، موجهًا الشكر لياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، و صفية مصطفي أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة ليلة القدر، والسادة العاملين بالمؤسسة.

 

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