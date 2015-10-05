كاسياس يعلق على الخلاف بين بيكيه وراموس

أكد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي إنه طلب من لجنة الكرة بالنادي التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا من إنبي ولكن لم يتم تنفيذ الطلب.

الأهلي خسر من أورلاندو بايرتس ذهابا وإيابا ليودع كأس الكونفدرالية من نصف النهائي.

لينهي الأهلي موسمه بدون بطولات بعد خسارة الدوري والكأس لصالح الزمالك.

ليعلن الأهلي عن اجتماع طارئ مساء الاثنين لحسم أمور الفريق.

وتحدث فتحي مبروك لـFilGoal.com قائلا: "لجنة الكرة لم تنفذ كل طلباتي التي طلبتها".

وأضاف "طلبت التعاقد مع كهربا وتحدثت مع اللجنة في ذلك".

وأتم "ولكن اللجنة لم تنفذ ذلك. وكنت أرى إن كهربا سيكون صفقة ناجحة رائعة للأهلي".

وأنضم كهربا إلى الزمالك قادما من إنبي.