مجموعة أحمر شفاه مات من Mac

تعرفي على مجموعة أحمر الشفاه الجديدة من ماك بتركيبتها المات:

أحمر الشفاه

Ruby Woo أحمر حيوي مت جدا (retro matte)

All Fired Up فوشيا مشرق مت (retro matte)

Flat Out Fabulous خوخي مشرق مت (retro matte)

Dangerous أحمر برتقالي مت (retro matte)

Runway Hit طبيعي فاتح مت (retro matte)

Steady Going الوردي الفاتح مت (retro matte)

Matte Royal الأزرق العميق (matte)

Instigator الخوخ المسود العميق (matte)

Stone البني الرمادي الكامد (matte)

Studded Kiss الأحمر الداكن (matte)

Persistence القرفة الدراقي (matte)

Velvet Teddy البيج العميق (matte)

Whirl الزهري المتسخ (matte)

Naturally Transformed البيج الذهبي الكامد (matte)

Kinda Sexy الزهري الوردي الحيادي (matte)

Please Me الوردي الموشح بالزهري الكامد (matte)

Tropic Tonic المرجاني القوي (matte)

Heroine الأرجواني المشرق (matte)

Men Love Mystery بنفسجي الخزامى (matte)

D for Danger أحمر القرميد (matte)

Pink Pigeon وردي نقي مشرق (matte)