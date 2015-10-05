3 خطوات لتنظيف البشرة الدهنية مع Avène

تتميّز البشرة التي تميل إلى المعاناة من ظهور حبّ الشباب باللمعان والإفرازات الدهنية المُفرطة والمسام المفتّحة وملمس بشرة غير متجانس ممّا يؤدّي إلى تكاثر الجراثيم فيها وظهور الشوائب.

تقدّم "أفان" Avène برنامجاً يومياً كاملاً ومخصّصاً من أجل تنقية البشرة بلطف والمساعدة على التخفيف من فائض الإفرازات الدهنيّة من دون تجفيف البشرة أو حرمانها من زيوتها الطبيعية.

إن مجموعة مستحضرات "كلينانس" Cleanance ينصح بها الأخصّائيّون في طبّ البشرة والصيادلة لكي تُستخدَم مع المستحضرات العلاجيّة لحبّ الشباب.

1. نظافة

جَل كلينانس المنظّف للوجه والجسم Cleanance Cleansing Gel for Face and Body

يحتوي هذا الجَل المنظّف والخالي من الصابون للوجه والجسم على مزيجٍ من 3 مكوّنات أساسية لمكافحة عوارض حبّ الشباب من دون تجفيف البشرة بشكل فّعال.

غنيّ بمياه "أفان" المعدنية الحارّة Avène Thermal Spring Water الملطّفة والمضادة للتهيّج وبمادة "مونولورين" Manolaurain المنظّمة للإفرازات الدهنية والحائزة على براءة اختراع وبمادة غلوكونات الزنك، يسمح المفعول المنظّف في العمق بإزالة الرواسب وفائض الإفرازات الدهنية.

قومي بترطيب بشرتكِ ثم ضعي الجَل المنظّف والخالي من الصابون Cleanance Soapless Gel Cleanser صباحاً ومساءً. يمكن استعماله على الوجه والجسم.

2. علاج

"تري أكنيال" TriAcnéal

تركيبة ذات فعاليّة مُثبتة عيادياً لتخفيف ظهور شوائب البشرة مع منافع مقاومة لعلامات التقدّم في السنّ. يساعد المزيج بين ثلاثة مكوّنات أساسية، Efectiose®، ألدهيد الريتينول Retinaldehyde والحمض الغليكولي Glycolic Acid على تخفيف ظهور البثور ويهدّئ الاحمرار والتهيّج الناجم عن حبّ الشباب.

قومي بتنظيف بشرتكِ بواسطة الجَل المنظّف والخالي من الصابون Cleanance Soapless Gel Cleanser ثم جفّفيها بلطف.

ضعي مستحضر TriAcnéal مساءً على بشرة وجهكِ النظيفة وتفادي ناحية محيط العينين والشفاه.

3. عناية

مستحلب "كلينانس" Cleanance Emulsion

يقوم هذا المستحضر المرطّب والخفيف والخالي من المواد الدهنيّة بامتصاص الإفرازات الدهنية ويتمتّع بمفعول طويل الأمد مزيل للمعيّة. إنه غنيّ بمياه "أفان" المعدنية الحارّة Avène Thermal Spring Water ومادة غلوكونات الزنك لتهدئة التهيّج والاحمرار وبحمض ديكانويك glyceryl laurate المنظّم لفائض لإفرازات الدهنية. تقوم كبسولات ميكرويّة بامتصاص فائض الإفرازات الدهنيّة ممّا يؤدّي فوراً إلى إزالة اللمعية.

قومي بتنظيف وجهكِ صباحاً ومساءً بواسطة الجَل المنظّف والخالي من الصابونCleanance Soapless Gel Cleanser ثم جفّفيها بلطف.

بعد ذلك، ضعي مستحلب "كلينانس" Cleanance Emulsion صباحاً ومساءً بواسطة التدليك الخفيف.