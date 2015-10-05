خلطة الرمان لتبييض البشرة الداكنة

لماذا تستمر مشكلة الأمكنة الداكنة تواجهنا جميعاً من دون حلول فعّالة؟! لعلّ السبب في ذلك هو عدم فعالية المنتجات المستخدمة على البشرة، أو عدم استخدامنا لها بالطريقة الصحيحة!

فلمَ لا نقوم بتجربة إحدى الوصفات الجديدة! فلربما تكون المنقذة لنا من شبح المناطق الداكنة!

تعتمد هذه الوصفة السحرية على الرمان، الذيّ يُعدّ واحداً من أهمّ الفواكه المضادة للأكسدة، والناجعة في تفتيح البشرة ومعالجة البثور. كذلك، يحتوي الرمان على فيتامينات عديدة، كفيتاميني: A , B اللذين يحافظان على نضارة وشباب البشرة، بالإضافة إلى فيتامين C المسؤول عن إفراز الدهون.

إذاً، احرصي على تناول الرمان باستمرار للحصول على بشرة شابة متألقة ونضرة، واجعليه وسيلتك للقضاء على الألوان الداكنة في بعض مناطق جسمك، في طريقتين:

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•الطريقة الأولى: سهلة وبسيطة، ولا تحتاج سوى إلى هرس بعض بذور الرمان، وفركها على البشرة والأمكنة الداكنة الأخرى. فهذه الطريقة ستعمل على إزالة الخلايا الميتة في الحال، وستساعدك على تخفيف دكانة البشرة مع الاستعمال المتكرر.

•الطريقة الثانية: وهي مركبة بعض الشيء، وتعتمد على مزج مكونات هي:

1.كوب من بذور الرمان المطحونة.

2.كوب من دقيق الشوفان.

3.ملعقتان من العسل.

4.ملعقتان من اللبن.

الطريقة:

1.امزجي المكونات معًا.

2.ضعيها على مناطق بشرتك الداكنة مع التدليك الرقيق.

3.اتركي المزيج لبعض الوقت.

4.اشطفي بالماء الفاتر.

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