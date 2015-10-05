بالفيديو: خلطة طبيعية لتكبير الشفاه

تعددت طرق وتقنيات تكبير الشفاه. لكن، هل تدركين أنه بإمكانك تكبير شفتيك بطريقة بسيطة وسهلة، من خلال مستحضرين موجودين في مطبخك؟ هذه الخلطة سهلة جدّاً، وتمنحك نتيجة فورية.

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المكوّنات:

زيت زيتون

فلفل أسود حرّ

ملعقة صغيرة

عود قطن







طريقة التحضير:

ضعي ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون في كاسة

أطحني القليل من الفلفل الأسود

أخلطي المزيج جيّداً

استخدمي عود القطن لوضع الخلطة على شفتيك

بعد 10 دقائق اغسلي شفتيك بالماء الباردة

ستلاحظين الفرق بدءاً من الاستعمال الأوّل. للحصول على نتيجة أفضل، يمكنك تقشير شفتيك قبل تطبيق هذه الخلطة .

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