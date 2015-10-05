كوني ذكية مع روتين Clinique Smart Treatment Oil الجديد

بيروت- سيدتي نت

إضافة زيت إلى روتين الجمال، إنها فكرة ذكية. Clinique Smart Treatment Oil الجديد هو زيت خفيف الوزن مشبع بمكونات مضادة لعلامات التقدم في السن، تساعد على تنعيم البشرة الجافة والمتضررة. هذا الزيت المغذي بعمق وغير اللزج يمنح البشرة إشراقا فوريا وشعورا بالنعومة، بينما مضادات الكسدة الفعالة تعمل مع الوقت لتحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة.

تغذية مكثفة

• زيت بذور زهرة القرطم، زيت بذور السمسم وزيت بذور عباد الشمس هي مستحلبات تنعم البشرة الجافة والمتقدمة في السن وتغذيها.

تعزيز الترطيب

• خلاصة المريمية تساعد على تقوية حاجز الترطيب في البشرة من خلال دعم عملية إنتاج نسبة الدهون في البشرة بينما يوفر ترطيبا طويل الأمد.

• خلاصة الشعير ، خلاصة حبوب القمح تساعد على تقوية حاجز الترطيب وبالتالي تساعد على الاحتفاظ بالترطيب لوقت أطول.م

• ستيرول الرمان يساعد على تقوية حاجز الترطيب في البشرةمن خلال المساعدة على ملء ما بين الخلايا بدل الدهون المفقودة الضرورية للحفاظ على سلامة وتماسك بنية البشرة .

التنعيم وملء البشرة والتخفيف من مظهر علامات التقدم في السن

• Commiphora Mukul Resin Extract تساعد البشرة عبى الاحتفاظ بمظهرها الممتلئ.

• Argan Kernel Oil يعرف "الذهب الدهني" غني بالدهون الطبيعية ومضادات الأكسدة وفيتامين E. يساعد هذا المستحلب المغذي على صقل مظهر الخطوط الرفيعة.

الحماية من الاعتداءات اليومية

• فيتامينات C وE ومضادات الأكسدة الفعالة مكونات ضرورية جدا للحفاظ على بشرة صحية من خلال محاربة أضرار الجذور الحرة الناتجة عن التعرض اليومي للملوثات والمواد المهيجة والاعتداءات الخارجية.

• زيت بذور الكرانبري يساعد على حماية البشرة من الضرر الناجم عن الاعتداءات اليومية مثل العناصر المهيجة الموجودة في في البيئة.

التفاصيل:

تم تعزيز العناية المخصة بالبشرة بفضل Clinique Smart Treatment Oil الجديد الذي يمكن استخدامه بطرق متعددة ضمن نظام الإصلاح المخصص Clinique Smart Custom-Repair. يناسب جميع أنواع البشرة، يساعد هذا الزيت المغذي البشرة على استعادة إشراقها ويخفف من مظهر الخطوط الرفيعة الجافة. بعد التنظيف، يوضع 2-3 قطرة من الزيت في راحة اليد، يدفأ الزيت بلطف بين اليين ويربت على البشرة. يجب تجنب منطقة العينين. ينساب الزيت الخفيف على البشرة بسهولة لتمتصه البشرة بسرعة بدون أي أثر للزوجة. لمزيد من الإشراق، يمكن مزج بضع قطرات من الزيت براحة اليد مع المرطب اليومي للحصول على تغذية أكثر. يمكن إضافته إلى مرطب Clinique Smart SPF 15 Custom-Repair Moisturizer الجديد و مرطب Clinique Smart Night Custom-Repair Moisturizer الجديد (سيتم إطلاقه في ديسمبر 2015 في أنحاء الشرق الأوسط). وأخيرا، لمزيد من التنعيم والراحة ، يستخدم بعد المرطب اليومي "لحفظ " كل المنتجات التي استخدمت داخل البشرة لمنحها توهجا نديا إضافيا.

Clinique Smart Treatment Oil الجديد متوفر لدى كاونترات كلينيك في أنحاء الشرق الأوسط.

مختبر ضد الحساسية، 100% خال من العطور