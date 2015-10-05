وزيرا النقل والسياحة يتفقان على تنشيط سياحة المراكب والفنادق العائمة

ناقش الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، مع هشام زعزوع، وزير السياحة، تسهيل إجراءات ترخيص المراكب النيلية والفنادق العائمة خاصة خلف السد العالى.

وعقد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، اجتماعًا مساء اليوم مع وزير السياحة بحضور اللواء حامد العقيلى مدير شرطة المسطحات المائية وقيادات النقل النهرى والمنشآت الفندقية، واتفق الوزيران على إنهاء الإجراءات بأقصى سرعة ممكنة.

وقال وزير النقل: "أريد تكسير كل قواعد البيروقراطية والروتين دون الإخلال بعوامل الأمن والسلامة من أجل تشجيع السياحة النيلية والتى تعتبر موردًا مهمًا للدخل القومى".