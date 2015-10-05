بيان رسمي من تشيلسي بخصوص مورينيو

أصدرت إدارة تشيلسي بيانا رسميا بعد تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز.

"لن أستقيل لأن تشيلسي لن يجدوا من هو أفضل مني لإدارة الفريق" هكذا رد مورينيو عن أسئلة الصحفيين حول إمكانية رحيله عن البلوز.

مورينيو يمر بالفترة الأسوأ في تاريخه، إذ أنه تلقى مع تشيلسي 5 هزائم في أخر 10 مباريات خاضها في جميع البطولات ليحتل المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط فقط!.

وردت إدارة تشيلسي على حديث مورينيو لتؤكد دعمها الكامل له.

وكل ما يلي ما جاء في بيان تشيلسي..

"يود النادي أن يوضح بأن مورينيو يملك كل الدعم من الإدارة".

"كما قال مورينيو نفسه، نتائج الفريق ليست على ما يرام في الآونة الأخيرة هذا يستوجب تحسن كبير في الأداء".

"ومع ذلك فنحن نثق في مورينيو بشكل كامل ونعرف أننا نملك الرجل المناسب لإدارة الفريق هذا الموسم".

"نملك أيضا القائمة المناسبة من اللاعبين التي تستطيع إعادة النادي لوضع الطبيعي".