مبادرة "1971" لحمدان بن محمد تعلن الفائزين بدروتها الثانية

أعلنت مبادرة "1971 - مبادرة حمدان بن محمد للمعرفة الوطنية - عن قائمة واسماء الفائزين بجوائز دورتها الثانية التي يصل مجموع جوائزها المالية إلى 3.5 مليون درهم وهم 71 فائزا تمكنوا من تصدر قائمة الإجابات الأكثر صحة لمجمل اسئلة هذه الدورة ليصل مجمل عدد الفائزين بعد نهاية الدورتين الأوليين 142 فائزاً.

وقرر مجلس إدارة المبادرة إقامة حفل تسليم الجوائز بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم العلم نوفمبر المقبل، حيث سيشهد الحفل بالإضافة إلى تكريم الفائزين العديد من الفقرات التي تحتفي بوصول المبادرة إلى عامها الثالث بالإضافة إلى احصاءات ونسب المشاركة والجهات الأكثر تجاوبا مع فعالياتها المختلفة.

وجاءت نسب المشاركة الأولية لمسابقة المعلومات الجماهيرية محور المسابقة بحيث تمنح ابعادا تحفيزية على المشاركة من خلال البحث الذاتي عن المعلومات الصحيحة وجمعها وتنقيحها، في حين شهدت المشاركات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة إلى 21 ألفا و71 شخصا من 45 دولة.

ويؤشر الإقبال الملحوظ على المشاركة إلى قدرة مبادرة "1971" للمعرفة الوطنية على الوصول إلى قطاع عريض من الجمهور سواء من خلال فعالياتها المختلفة أو عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح معلومات وافية عن شروط الاشتراك وآليات المشاركة، فضلاً عن طرحه الدوري للأسئلة محور المسابقة التي تشهد دعماً كبيراً من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

واستطاع المتسابقون الـ71 من تصدر المسابقة من خلال تقديمهم الإجابات الصحيحة أو الأكثر صواباً في مجملها لـ657 سؤالاً مختلفاً وهي أسئلة تقضي إجاباتها إلى توفير نخبة من أهم المعلومات عن تاريخ الدولة لا سيما مرحلة تأسيس الاتحاد وأبرز رموزها وقادتها وأهم الأحداث التاريخية.

من جانبه تقدم الدكتور عبد الله الريس، مدير عام الارشيف الوطني رئيس مجلس إدارة مبادرة "1971" للمعرفة الوطنية بالتهنئة إلى الفائزين بجوائز المسابقة كما توجه بالشكر إلى جميع المشاركين الذين بذلوا مجهودا للوصول إلى المعلومات الصحيحة وقاموا بالتفاعل مع هذه المبادرة الوطنية التي تحفز التنافس في مجال الحصول على المعلومة الصحيحة الموثقة المرتبطة بتاريخ الدولة وابرز قادتها ورموزها.

وأثنى الريس رئيس مجلس إدارة مبادرة 1971 للمعرفة الوطنية التي تضم في عضويتها كلا من ماجد عبدالرحمن البستكي، مديراً ونائباً للرئيس والدكتور حمد الحمادي وحسن المزروعي وعلي الشعالي على جهود الأعضاء وكذلك المتفاعلين مع المسابقة وسواها من الفعاليات، مشيراً إلى أن الإحصاءات التي كشفتها نسب المشاركة في الدورة الثانية تؤكد على التقدم الملحوظ في نسب وشرائح المشاركة وما يواكبه من جهد تنظيمي.

ولفت إلى أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي المبادرة أكدت على الصيغة التحفيزية للمبادرة من أجل تشجيع كافة الفئات المجتمعية على التفاعل معها.

في ذات الإطار هنأ مدير مبادرة "1971" للمعرفة الوطنية ماجد عبدالرحمن البستكي الفائزين، مؤكداً على أن "جميع من سعى إلى المشاركة في مسابقة المعلومات الجماهيرية هو متفاعل إيجابي مع "مبادرة 1971" للمعرفة الوطنية وهو من ثم فائز لا محالة من خلال المعلومات القيمة التي تمكن من الوصول إليها بجهده البحثي الذاتي لأن لا مجال في فضاء المعلومات الموثقة للخسارة" .

من جهة أخرى تستعد المبادرة لإطلاق الدورة الثالثة من مسابقة المعلومات الجماهيرية في مارس القادم التي ستشمل أيضاً 657 سؤالا بحيث يصل مجموع الأسئلة وإجابتها في ختام دورتها إلى 1971 بعد إضافة مجموع اسئلة الدورتين الأوليين وهو الرقم الذي اختاره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ليكون متوافقاً مع إشارته التاريخية التي تحيل إلى تاريخ تأسيس الاتحاد.

يذكر أن المبادرة تضمن في اسبوعها الأول 55 سؤالا مرتبطاً بالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم فيما تمحورت معظم الأسئلة على معرفة الأماكن ذات القيمة التاريخية في الإمارات وتفاصيل طبيعتها الجغرافية.

وفيما يلي أسماء الفائزين الـ"71" في الدورة الثانية:-

> سالم خميس النعيمي وخديجة راشد الشحي وصنعا حمد الكتبيو مريم عبدالله البلوشيو محمد عتيق الكتبي وحازم مرعي السكارنه و افراح محمد دعبان وشيخه محمد الحمادي وعلي محمد ومحمد عبدالرب عوض وحمود سعيد علي وجميلة ضيف الله سعيد ووفاء عبدالحليم السكارنه وسلام مهدي عباس ونبيلة عبدالخالق محمد وزيد محمد العبيدلي ورقية محمد البلوشي ومريم جاسم الزعابي اسامة زيد الكثيري وفاطمة مراد البلوشي وإيهاب جريس اسكندر وموزة سعيد الراشدي وخلود يوسف عبدالله وساره زيد الكثيري وراشد احمد الحمادي وشيخة محمد البلوشي وأحمد خميس الدهماني ومحمود احمد السحار وأمل أحمد التميمي كلثوم عبدالرحمن ملاحي وعزيزة علي الحمادي وفاطمة خميس الزعابي وخلود الكعبي ومحمد علي محمدي وسالم محمد الزوين وسكينة علي مراد وعبدالله محمد الحساني و فاطمه سعيد الراشدي وأمال محمد علي وعبدالعزيز بن سليم بن محمد وهاجر محمد سعيد وخليفه محمد السعدي واحمد ولي مجمد ومحمد عبد الكريم فضل الله وفاضل عباس مراد وسيف حمد الراشدي ووضحه قنبر الحتاوي وحمود اسعد اسعد نوال خليفه الغيثي واميره حسن العامري وأحمد صالح آل علي وامل محمدو شيخه سعيد الكاسبي وعمر عبدالمنعم إمام وعبدالكريم محمد وعارف محمد محسن وعائشة محمد الهنداسي وعلي محمد الوشاحي وزيد صالح الكثيري ومحمد علي البلوشي وامنه محمد الجنيبي هاني محمد غنام وعيسى راشد الزعابي ويوسف علي البادي وحمده جاسم محمد وبلال مصطفي حسين و رنا زهير عبد المنعم و نزيه فؤاد جاسر و محمد اسماعيل عبدالرحمن و جبران عبدالله صالح و خليل إبراهيم البلوشي.

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