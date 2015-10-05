تقرير – ميلان قد يطيح بميهايلوفيتش بعد رباعية نابولي

بات من المحتمل أن يقوم نادي ميلان بالإطاحة بمدربه سينسيا ميهايلوفيتش بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على ملعبه برباعية دون رد أمام نابولي.

وكان ميلان قد هُزم بسان سيرو أمام نابولي بأربعة أهداف دون رد يوم الأحد في سابع جولات الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تحقيقه الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في أربع.

وأشار موقع "لا ريبابليكا" الإيطالي في تقرير له يوم الاثنين أن ميلان قد يقوم بإقالة مدربه بعد 112 يوما له فقط في منصب المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وأوضح التقرير أن إدارة الروسونيري تفكر في التعاقد مع المدير الفني السابق لروما لوتشيانو سباليتي، أو مدرب المنتخب الإيطالي السابق روبرتو دونادوني.