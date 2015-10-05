تقرير في الجول - بالفيديو.. 12 حقيقة لا تعرفها عن إبراهيموفيتش

"أنا مثل النبيذ.. كلما تأخرت في العمرزادت قيمتي".. ربما هو الوصف الأنسب لزلاتان إبراهيموفيتش والذي قاله بنفسه.

إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويكسر رقم باوليتا ليصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 110 هدف، بعد ثنائية في شباك مارسيليا.

في هذا التقرير، يرصد لكم “Filgoal” 12 حقيقة ربما لا تعرفها عن إبراهيموفيتش.

1) بدأ إبراهيموفيتش حياته في مالمو عام 1990 وكان وقتها في السادسة من عمره.

2) ينتمي إبراهيموفيتش لأب بوسني وأم كرواتية، لكنه فضل اللعب لمنتخب السويد، حيث ولد وعاش فيها، فكانت أولى مبارياته أمام جزر الفارو عام 2001.

3) يعد إبراهيموفيتش هو اللاعب الوحيد الذي سجل لستة فرق مختلفة في دوري أبطال أوروبا.

4) هل تستعجب من أهداف إبراهيموفيتش الأكروباتية؟ سيزول هذا العجب بمجرد معرفتك أن إبراهيموفيتش حاصل على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو منذ كان طفلا يزاول الرياضة في مالمو.

4) إبراهيموفيتش نجح في 3 مواسم فقط بأن يصبح أحد معالم العاصمة الفرنسية باريس، وهذا ما دفع أحد الكافيهات هناك يدعى “Doddy’s Café” لإطلاق اسم “Le Zlatan”. على أحد أنواع البرجر لديهم.

5) في العاشرة من عمره كان يلعب في نادي "بلقان" السويدي وكان فريقه خاسرا بخمسة أهداف نظيفة في الشوط الأول.

إبراهيموفيتش حل بديلا بين شوطي اللقاء ليسجل 8 أهداف بمفرده ويفوز فريقه بثمانية أهداف مقابل 5.

6) قد يكون إبراهيموفيتش مثالا يحتزى به في الإحترافية، أو في أحيان أخرى لعدم الإنتماء كما يهوى البعض تسميتها نظرا لتنقله بين العديد من الأندية، لكن على المستوى العاطفي إبراهيموفيتش مختلف تماما.

إبراهيموفيتش تعرف على صديقته هيلينا سيجير منذ كان لاعبا في أياكس يبلغ من العمر 20 عاما، ويعيش معها من ذلك الحين، إذ أنهم أنجبوا طفلين يدعيان ماكسيميليان وفينسينت.

في إحدى المرات سألوا إبراهيموفيتش عن الهدية التي ينوي جلبها لصديقته في عيد ميلادها، فأجابهم: "هي تملك هدية بالفعل.. أنا أفضل هدية".

7) عندما كان إبراهيموفيتش طفلا في السويد، تعلم كرة القدم بمفرده في حديقة منزله الطينية والتي لم تكن صالحة بالقدر الكافي.

إبراهيموفيتش بمساعدة شركة "نايك" التي ترعاه، أعادا بناء تلك الحديقة لملعب من الترتان صالح للعب الأطفال، ليكون مكانا صالحا لتعليم أجيال جديدة من الأطفال كرة القدم.

8) إبراهيموفيتش وثق الحقوق الفكرية لإسمه "زلاتان إبراهيموفيتش" كي لا يستخدم في ترويج أي منتج دون موافقته مثلما يفعل أغلب النجوم، لكنه وصل لما هو أبعد من ذلك أيضا.

لفظ “To Zlatan” أصبح يستخدم في اللغة السويدية وحول العالم للإشارة إلى قيام شخص ما بشيء تتطلب مهارة فائقة".

وهكذا وصل إبراهيموفيتش إلى أن أصبح جزءا من معجم اللغة في بلاده.

9 ) يملك إبراهيموفيتش تمثالا ضخما من الشمع في باريس.

لاعب واحد فقط غير فرنسي يملك تمثالا بنفس الحجم هو الأسطورة البرازيلية بيليه.

وهذا يفسر ما هي قيمة إبراهيموفيتش في فرنسا بعد ثلاث سنوات له هناك.

10) أقرب أصدقائه.. مختلف تماما

لاعب هاديء لا تسمع صوته إلا قليلا وليس من هواة الإعلام والتصريحات الغريبة.. هل يمكن لمثل تلك الشخصية أن تتسق مع شخصية إبراهيموفيتش؟.

ربما كانت للصدفة دورا في ذلك، لكن إبراهيموفيتش منذ يومه الأول في أياكس أميستردام تعرف على ماكسويل وأصبحا صديقين.

عاشا معا في منزل واحد وكانا يطهيان الطعام سويا، وعندما انتقل إبراهيموفيتش إلى يوفنتوس وبقي ماكسويل في أياكس، كان للصدفة دورا أخر بشكل أكبر فيما بينهما، حين جمعتهما سويا مجددا في برشلونة ومن بعد ذلك في إنتر ميلان، حتى استقرا في باريس سان جيرمان.

إبراهيموفيتش يقول عن ماكسويل في كتابه: "أحيانا أستغرب من الذي وصل له ماكسويل، كيف للاعب بمواصفاته الهادئة تلك أن ينجح بهذا القدر.. غالبا أمثاله لا يصلوا لذلك".

11) هدف إبراهيموفيتش الشهير بقميص أياكس في شباك ناك بريدا من أجمل الأهداف التي سجلها في مسيرته، لكن هذا الهدف يخفي وراءه قصة أخرى.

إبراهيموفيتش وفان دير فارت كانا زميلين في أياكس هذا الحين، وقبل هذه المباراة بأربعة أيام فقط كان هناك مباراة أخرى بين منتخبي هولندا والسويد.

في تلك المباراة تسبب إلإبراهيموفيتس في كسر قدم فان دير فارت.

فان دير فارت اتهم إبراهيموفيتش بأنه كان يقصد إصابته ولذلك فعندما ذهبت الكاميرا للمدرجات عقب تسجيل إبراهيموفيتش للهدف، كان فان دير فارت يبدو غير سعيدا.

12) كاد أن يضحي بنفسه من أجل السويد

في تصفيات يورو 2004 كان منتخب السويد على وشك عدم التأهل إذ أنهم كانوا بحاجة إلى هدفا في مرمى المجر.

إبراهيموفيتش سجل هذا الهدف وفي المقابل تعرض لضربة قوية من حارس المجر أثناء التسجيل كادت أن تفقده الوعي، فلم يعرف أنه هو من سجل الهدف سوى حين أخبره زميلك كيم كاليشتروم بذلك.

في البطولة نفسها كان التعويض لإبراهيموفيتش هو تسجيله أحد أجمل أهداف مسيرته في شباك إيطاليا.