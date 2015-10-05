بيكنباور يكشف سبب تألق ليفاندوفسكي

يؤمن فرانز بيكنباور أسطورة بايرن ميونيخ أن التألق الحالي الذي يعيشه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري جاء بسبب غياب الثنائي أريين روبن وفرانك ريبري.

ويغيب روبن عن بايرن ميونيخ بسبب إصابة تعرض لها في أول الموسم، فيما يبتعد ريبري عن الملاعب منذ النصف الثاني من الموسم الماضي.

وسجل المهاجم البولندي 12 هدفا في الدوري الألماني في أول سبع مباريات من الموسم الجاري من الدوري الألماني، وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيكنباور قائلا:"ليفاندوفسكي أصبح له دور أكبر داخل الفريق في ظل غياب روبن وريبري".

وأضاف في تصريحاته لشبكة "سكاي" الألمانية"روبن وريبري كانا يركضان بالكرة ومن ثم يقوما بالتسديد، ولم يبحثا عن ليفاندوفسكي إلا في حالة عدم قدرتهم على التسديد".

وتابع"هو له دور أكبر في الفريق خلال الفترة الحالية".