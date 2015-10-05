شابي يريد العودة لبرشلونة

بعد موسم حافل بالبطولات لم يعرف فيه شابي هيرنانديز قميصا غير برشلونة، فضل اللاعب المخضرم إنهاء مسيرته في السد القطري.

شابي يفكر من الأن في الخطوة التالية لاعتزاله كرة القدم، والتي يريدها في الجهاز الفني لبرشلونة.

وقال شابي في تصريحات لموقع الفيفا الرسمي: "أعشق كرة القدم وأحب أن أكون بجانب الملعب دائما، لذلك فالتدريب سيكون هو طريقي عقب اعتزالي".

وتابع "أدرس التجارة، ولقد بدأت بالفعل تعلم ذلك هنا في أكاديمية أسباير".

وأضاف: "أتابع الكرة الإسبانية بشكل دائم بطبيعة الحال وكنت أتمنى لو أنني مازلت لاعبا، وأعلم أنني سأعود يوما ما إلى برشلونة عقب اعتزالي حيث سأكون أحد أعضاء الجهاز الفني".

واختتم شابي حديثه قائلا: "مثلما كنت أحلم باللعب لبرشلونة صغيرا، أحلم الأن بتدريبهم، وسأحاول تحقيقه".

شابي رحل عن برشلونة بنهاية الموسم السابق منتقلا إلى السد القطري.