خبراء الإعلام للرئيس: لابد أن تتعظ من أيام عبد الناصر.. وميثاق الشرف يخص أصحاب المهنة

تقرير: محمد سويلم

” طالبناكم منذ أكثر من عام بعمل ميثاق الشرف الإعلامي، وهو ما لم يحدث حتى الآن” كانت هذه كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر، بمقر الكلية الحربية، إلا أنها قُوبلت بالنقد من قِبل خبراء الإعلام.

«النقابة مسئولة عن نص قانون يُلزم التمسك بميثاق الشرف الإعلامي»

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بإنه لتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي فإن الأمر يستلزم أن يصاحبه قانون خاص بنقابة الاعلامين، التي ستعمل على توظيف الإعلامين طوعيًا بالمعايير التي يُقرها الميثاق .

وأشار العالم أنه لابد أن يتم التوافق بين الإعلامين بشكل عام على الميثاق، تجنبًا لحدوث أى خلاف.

وأضاف العالم بأن كلية الإعلام بجامعة القاهرة قدمت العديد من الأبحاث التي من شأنها تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، ولكن لم يتم العمل بها.

« الميثاق يخص الإعلاميين .. ولا دخل للرئيس»

قال الناشر هشام قاسم بأن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي مسألة تخص الإعلاميين، ولا يجوز أن تتدخل فيها اي جهة.

وأضاف القاسم قائلًا: ” الرئيس من شأنه إدارة البلاد في اختصاصاته ، وأنه يتلقى تقرير عن وسائل الإعلام من الأجهزة الأمنية، التي تعتبر الأساس في تدمير وسائل الإعلام منذ قديم الأزل “.

وأوضح القاسم : ” الرئيس لابد أن يتعظ ، فأيام عبدالناصر، الإعلام هو الذي تخلى عن الشعب “.

« لايوجد كفاءات إعلامية لوضع الميثاق»

وأوضح بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن تأخر إصدار ميثاق الشرف الإعلامي يرجع إلى عدم وجود كفاءات إعلامية وصحفية لوضع الميثاق.

وأشار العدل إلى أنه يتوقع عدم ظهور ميثاق للشرف الإعلامي، وإذا قدر له الظهور سيكون ضعيفًا، ولن يتم تطبيقه.

« الإعلاميون السبب في تأخر إصدار الميثاق»

في حين أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد إعلام القاهرة الأسبق أهمية إصدار ميثاق الشرف الإعلامي، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وا ستنكرت تأخر الإعلاميين في صياغة هذا الميثاق خاصًة بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر من عام، وتكرير طلبه اليوم في كلمته بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.