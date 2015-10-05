أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

خبراء الإعلام للرئيس: لابد أن تتعظ من أيام عبد الناصر.. وميثاق الشرف يخص أصحاب المهنة

Google+ Print
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الاحتفال بذكرى أكتوبر

الرئيس عبدالفتاح خلال كلمته في الاحتفال بذكرى أكتوبر

تقرير: محمد سويلم 

” طالبناكم منذ أكثر من عام بعمل ميثاق الشرف الإعلامي، وهو ما لم يحدث حتى الآن” كانت هذه كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر، بمقر الكلية الحربية، إلا أنها قُوبلت بالنقد من قِبل خبراء الإعلام.

«النقابة مسئولة عن نص قانون يُلزم التمسك بميثاق الشرف الإعلامي»

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بإنه لتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي فإن الأمر يستلزم أن يصاحبه قانون خاص بنقابة الاعلامين، التي ستعمل على توظيف الإعلامين طوعيًا بالمعايير التي يُقرها الميثاق .

وأشار العالم أنه لابد أن يتم التوافق بين الإعلامين بشكل عام على الميثاق، تجنبًا لحدوث أى خلاف.

وأضاف العالم بأن كلية الإعلام بجامعة القاهرة قدمت العديد من الأبحاث التي من شأنها تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، ولكن لم يتم العمل بها.

أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم

أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم

« الميثاق يخص الإعلاميين .. ولا دخل للرئيس»

قال الناشر هشام قاسم بأن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي مسألة تخص الإعلاميين، ولا يجوز أن تتدخل فيها اي جهة.

وأضاف القاسم قائلًا: ” الرئيس من شأنه إدارة البلاد في اختصاصاته ، وأنه يتلقى تقرير عن وسائل الإعلام من الأجهزة الأمنية، التي تعتبر الأساس في تدمير وسائل الإعلام منذ قديم الأزل “.

وأوضح القاسم : ” الرئيس لابد أن يتعظ ، فأيام عبدالناصر،  الإعلام هو الذي تخلى عن الشعب “.

الناشر الصحفي هشام قاسم

الناشر الصحفي هشام قاسم

« لايوجد كفاءات إعلامية لوضع الميثاق»

وأوضح بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن تأخر إصدار ميثاق الشرف الإعلامي يرجع إلى عدم وجود كفاءات إعلامية وصحفية لوضع الميثاق.

وأشار العدل إلى أنه يتوقع عدم ظهور ميثاق للشرف الإعلامي، وإذا قدر له الظهور سيكون ضعيفًا، ولن يتم تطبيقه.

الكاتب الصحفي بشير العدل

الكاتب الصحفي بشير العدل

« الإعلاميون السبب في تأخر إصدار الميثاق»

 في حين أكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد إعلام القاهرة الأسبق أهمية إصدار ميثاق الشرف الإعلامي، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وا ستنكرت تأخر الإعلاميين في صياغة هذا الميثاق خاصًة بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر من عام، وتكرير طلبه اليوم في كلمته بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.

عميدإعلام القاهرة السابق الدكتورة ليلى عبدالمجيد

عميدإعلام القاهرة السابق الدكتورة ليلى عبدالمجيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن