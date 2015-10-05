أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية فرنسا يدعو لاستهداف داعش والجماعات الإرهابية بسوريا

Google+ Print
وزير خارجية فرنسا يدعو لاستهداف داعش والجماعات الإرهابية بسوريا وزير خارجية فرنسا يدعو لاستهداف داعش والجماعات الإرهابية بسوريا
قال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اليوم الاثنين خلال حديث مع قناة " أوروبا 1"، إنه لابد من استهداف داعش، وكل الجماعات التى تندرج تحت مسمى "إرهابية " فى سوريا، وأكد قائلا "يجب علينا سحق داعش وجماعات الإرهاب فى سوريا"، حسبما ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة ما قاله فابيوس، "لقد أشار الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتن إلى هذا الهدف الجمعة الماضية وأهميته فى تهدئة الأوضاع فى سوريا، وجرى الحوار بينهما خلال لقائهما بالإليزيه قبل بدء جلسة رباعى النورماندى".

وأضاف فابيوس، "من ناحيتى أدعو كل القوات العسكرية المشاركة فى تطهير سوريا من الإرهاب أن تستهدف بؤر الإرهاب فقط، وأن تجرى كل إجراءات الاستطلاع لتحديد المواقع المستهدفة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365