وزير خارجية فرنسا يدعو لاستهداف داعش والجماعات الإرهابية بسوريا

قال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اليوم الاثنين خلال حديث مع قناة " أوروبا 1"، إنه لابد من استهداف داعش، وكل الجماعات التى تندرج تحت مسمى "إرهابية " فى سوريا، وأكد قائلا "يجب علينا سحق داعش وجماعات الإرهاب فى سوريا"، حسبما ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة ما قاله فابيوس، "لقد أشار الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتن إلى هذا الهدف الجمعة الماضية وأهميته فى تهدئة الأوضاع فى سوريا، وجرى الحوار بينهما خلال لقائهما بالإليزيه قبل بدء جلسة رباعى النورماندى".

وأضاف فابيوس، "من ناحيتى أدعو كل القوات العسكرية المشاركة فى تطهير سوريا من الإرهاب أن تستهدف بؤر الإرهاب فقط، وأن تجرى كل إجراءات الاستطلاع لتحديد المواقع المستهدفة".