بالصور.. وزارة الدفاع الروسية تنشر صور الهجمات العسكرية فى سوريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأثنين، صورا للعمليات العسكرية فى سوريا، وأظهرت الصور تصاعد الدخان بكثافة بعد أن قام الطيران الروسى بالغارات الجوية من قبل سلاح الجو فى سوريا .

وفى سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن سلاح الجو الروسى نفذ 25 طلعة فى سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة وقصف تسعة أهداف تابعة لتنظيم داعش.

وأضافت أن طائرات من طراز سوخوي-34 وسوخوي-24إم وسوخوي-25 شاركت فى الضربات، وقصفت الطائرات ثلاثة مواقع تابعة لداعش فى محافظة حمص. فى سياق متصل قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر اليوم الاثنين إن روسيا تصعد الحرب الأهلية فى سوريا باستهداف المعارضة المعتدلة مضيفا أن جهود موسكو لدعم الرئيس السورى بشار الأسد أشبه بربط نفسها بسفينة غارقة.

وتابع فى كلمة أثناء زيارة له إلى اسبانيا "باتخاذ إجراء عسكرى فى سوريا ضد أهداف لجماعات المعارضة المعتدلة تصعد روسيا الحرب الأهلية."



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