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"الصحفيين" الفلسطينية تستنكر اعتقال حماس لأعضائها باحتفالات أكتوبر فى غزة

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"الصحفيين" الفلسطينية تستنكر اعتقال حماس لأعضائها باحتفالات أكتوبر فى غزة "الصحفيين" الفلسطينية تستنكر اعتقال حماس لأعضائها باحتفالات أكتوبر فى غزة
استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال حماس لأعضاء بالنقابة أثناء تغطيتهم فعالية نظمتها حركة فتح شرق غزة، بوضع أكاليل الزهور على قبر شهداء الجيش المصرى فى ذكرى انتصارات أكتوبر، حيث ألقت قوة القبض عليهم وصادرت معداتهم.

وأكدت النقابة، فى بيان، أن الصحفيين تعرضوا لمعاملة سيئة من أجهزة حركة حماس ومصادرة معداتهم الصحفية والإعلامية وأشرطة الفيديو الخاصة بالفعالية، وأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم.

استنكرت النقابة هذه الأعمال من شرطة حماس، مطالبة الحركة بالإفراج الفورى عن الزملاء وإعادة المعدات الاعلامية، التى صادرتها إليهم والتحقيق لضمان عدم تكرار التعرض للصحفيين أثناء أداء واجبهم المهنى.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المؤسسات الحقوقية والإنسانية والاتحاد الدولى للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب بإدانة هذه الممارسات بحق الصحفيين الفلسطينيين، موضحة أن المعتلقين هم كل من "عمر بشير" مراسل قناة النيل الفضائية وعدي أبو شحمة، ورامي عبيد، وعلى جحجوح، ومحمد أبو نحل، وأحمد الفيومى".

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