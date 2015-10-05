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افتتاح دورة تدريبية حول تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة‎

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افتتاح دورة تدريبية حول تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة‎ افتتاح دورة تدريبية حول تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة‎

جانب من الافتتاح

افتتحت يوم الأحد 4 أكتوبر 2015 الدورة التدريبية الزراعية للكوادر من الدول الأفريقية في مجال “تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة” المنعقدة خلال الفترة من 3 إلي 22 أكتوبر 2015، والتي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة لعدد (30) متدرب من الدول الأفريقية (مالاوي – موريتانيا – مالي – بوروندي – الجابون – تنزانيا – جمهورية القمر المتحدة – أوغندا – جنوب السودان – توجو – السودان – موزمبيق – كينيا – الصومال – جيبوتي).

ويتناول البرنامج التدريبي الموضوعات المتعلقة بالمرأة الريفية في الدول النامية ودورها في التنمية المستدامة، ودور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع الريفي، ودور القروض الصغيرة في الحد من الفقر الذي تعاني منه المرأة الريفية، فضلا عن تمكين المرأة المعيلة ودورها في التنمية الريفية، وغيرها من الموضوعات.

وفي هذا الصدد، ألقى السفير الدكتور حازم فهمي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالسادة المشاركين بالدورة في بلدهم الثاني ، وشُكر الوكالة وتقديرها للمركز المصري الدولي للزراعة لتنظيم هذا البرنامج القيم، مؤكداً علي أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دائمة الاهتمام بالتعاون مع الدول الأفريقية في جميع المجالات وخاصة في المجالات التي تتميز بها مصر ومنها القطاع الزراعي، وموضحاً العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالدول الأفريقية.

من جانبهم، أعرب المشاركون بالدورة عن شكرهم وتقديرهم العميق لوزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك المركز المصري الدولي للزراعة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل هذه الدورات التي ستساعدهم علي تحقيق التنمية الفعالة والمرجوة لبلادهم.

 

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