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الكاتب والناشر الألماني ستيفن أوست في ضيافة مكتبة الإسكندرية

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الكاتب والناشر الألماني ستيفن أوست في ضيافة مكتبة الإسكندرية الكاتب والناشر الألماني ستيفن أوست في ضيافة مكتبة الإسكندرية

الكاتب والناشر الألماني ستيفن أوست

استقبل الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، الكاتب والناشر الألماني الكبير ستيفن اوست يرافقه ويندفور فولكهارد رئيس مجلس إدارة جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة.

وأبدى ستيفن إعجابه بما تحوية المكتبة من متاحف ومعارض وقاعات للاطلاع ومراكز بحثية وقبة سماوية إضافة إلى ارشيف الإنترنت والخدمات البحثية والرقمية التي تقدمها المكتبة للزوار والباحثين.

تأتى هذه الزيارة في إطار تصوير قناة أن 24 الالمانية لبرنامج عن تحت عنوان “مشروع النيل” بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

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