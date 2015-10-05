“السادات وأبطال النصر” هدية مكتبة الإسكندرية في احتفالات أكتوبر

صرح الدكتور محمد سليمان؛ مدير إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بأن متحف السادات التابع لإدارة متحف المخطوطات سوف يقوم بتنظيم احتفاليتان، خلال شهر أكتوبر الجاري تحت عنوان “السادات وأبطال النصر”.

حيث يمتلك متحف المخطوطات المجموعة الخاصة للرئيس الراحل محمد أنور السادات ضمن أحد أقسامه وهو قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة .

تأتي الاحتفالية الأولى في الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر بحديقة الأسرة، عند أول طريق القاهرة السويس الصحراوي، وسوف تتضمن معرضاً لصور الرئيس الراحل محمد أنور السادات وعرضاً لموقعه الإلكتروني الجديد، الذي سوف تطلقه المكتبة خلال الشهر الجاري على شبكة الإنترنت، وكذلك معرضاً لمقتنيات الرئيس الراحل وبعض رجال القوات المسلحة الذين نالوا شرف رفع رايتها خلال مرحلة اعداد الدولة للحرب، هذا بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل للأطفال.

بينما تُقام الاحتفالية الثانية في الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر ببيت السناري التابع لمكتبة الاسكندرية بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وأكد السيد عمرو شلبي رئيس وحدة متحف السادات على أن الاحتفال سوف يتضمن افتتاح للموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالرئيس السادات، ومعرضاً لصوره ومقتنياته، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات والأمسيات التي سوف تُقام على هامش الاحتفالية.

والجدير بالذكر أن جيهان السادات قد أهدت لمكتبة الإسكندرية مجموعة خاصة من مقتنيات الرئيس الراحل وقد تم افتتاح معرض دائم خاص بالسادات داخل مكتبة الإسكندرية مفتوح للزائرين مجاناً.