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بالصور ..وكيل تعليم بني سويف: الاحتفال بنصر أكتوبر يغرس حب الوطن في نفوس الطلاب

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بالصور ..وكيل تعليم بني سويف: الاحتفال بنصر أكتوبر يغرس حب الوطن في نفوس الطلاب بالصور ..وكيل تعليم بني سويف: الاحتفال بنصر أكتوبر يغرس حب الوطن في نفوس الطلاب

نبوي محمد خلال زياته للمدرسة

أعلن نبوي محمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف اليوم بداية احتفالات المديرية بنصر أكتوبر العظيم، و استهل وكيل الوزارة كلمته بمدرسة الهلال الإبتدائية التابعة لإدارة بني سويف.

والتي حرص فيها على تعميق الإنتماء والولاء لهذا الوكن وذكرياته التي لا تنسى وعلمت العالم كيف تكون الوطنية والجندية من أجل تراب هذا الوطن مصرنا العزيزة، وقد حضر اليوم الدراسي من بدايته، حيث شارك تلاميذ المدرسة في الإذاعة المدرسية، التي خصصت موضوعاتها لنصر السادس من أكتوبر ومرور 42 عامًا على هذا النصر العظيم.

و أكد وكيل الوزارة على ضرورة الاحتفال بهذه المناسبة لما لها من أثر كبير في تعميق الولاء والإنتماء وحب الوطن لدى الطلاب وتذكرة للأجيال الحالية بما قدمه أبناء هذا الوطن من أجل الحفاظ على مصرنا الحبيبة بل وعلى الوطن العربي كله موضحًا قيمة هذا الإنتصار على الشعب المصر بهذا، وقد شارك وكيل الوزارة مع المستشار محمد سليم محافظ بني سويف في وضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بمدينة بني سويف.

 

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