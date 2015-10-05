“المصريين الأحرار”: إطلاق برنامج الحزب في مؤتمر جماهيري بـ”قنا” الجمعة المقبل

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار، إن الحزب سينظم مؤتمرًا حاشدًا الجمعة 9 أكتوبر في محافظة قنا، لشرح برنامج الحزب.

وأكد المتحدث – خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد الاثنين 5 أكتوبر- أن “المصريين الأحرار” ملتزم بسقف الإنفاق للدعاية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، والذي يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونفى وجيه مجدداً مايتردد عن شراء “المصريين الأحرار” للنواب، مؤكداً أن نواب البرلمان لا يباعوا ولا يشتروا، وأن كل من يسعى للانضمام للحزب يؤمن بجدية “المصريين الأحرار” وأن لديه فرص جيدة في الانتخابات المقبلة.

من جهته أدان نادر الشرقاوي أمين لجنة المصريين الأحرار في الخارج، واقعة الاعتداء على شاب مصري في الأردن، معرباً عن إدانة الحزب الشديدة لهذه لواقعة، ومطالباً السلطات والبرلمان الأردني بإعادة الحق لهذا المواطن.

وحول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة إلى مدينة نيويورك لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الشرقاوي، إن “المصريين الأحرار” كان متواجداً بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم هذه الزيارة، مؤكدا أن الحزب لا ينسى دوره الوطني في دعم مؤسسات الدولة بالخارج.

ولفت إلى تواجد “المصريين الأحرار” العام الماضي في نيويورك لدعم كلمة الرئيس السيسي في الأمم المتحدة.

وحول ما أثير عن أعداد الجاليات المصرية التي شاركت في دعم زيارة الرئيس السيسي، أكد الشرقاوي أن الجالية المصرية كانت في حالة استنفار العام الماضي لدعم أول زيارة للرئيس للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا العام سادت أجواء الراحة والاطمئنان أفراد الجاليات المصرية بعد نجاح الرئيس السيسي من خلال جولاته الخارجية المتتالية في إيصال الصورة الحقيقية للعالم حول ما يحدث في مصر.

وأشار إلى أنه تابع من مقر إقامة الرئيس السيسي في نيويورك، فعاليات الزيارة وردود الأفعال العالمية والأمريكية عليها، معرباً عن تفاؤل وسائل الإعلام بوجود الرئيس السيسي على رأس السلطة في مصر.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تتخذ من مكان إقامة الرئيس السيسي، ساحة للتظاهرات في محاولة لإفساد الزيارة، إلا أنها لم تنجح في ذلك، مشيراً إلى تواطؤ الشرطة الأمريكية في السماح لأنصار الجماعة الإرهابية بفتح الحواجز والتعدي على الإعلاميين المصريين، دون أي رد فعل من شرطة نيويورك.

> وأكد الشرقاوي، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً عقب عودته من نيويورك من حسام خطاب أحد أهم رموز الجالية المصرية فى المدينة الأمريكية، أبلغه خلاله أنه تم القبض على 4 أفراد من العناصر الإخوانية الذين اعتدوا على البعثة الإعلامية المصرية.

وشدد على أن الجالية المصرية لعبت دوراً هاماً في مساندة ودعم زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة نيويورك، موجهاً الشكر لهم.

وأكد أمين لجنة المصريين الأحرار في الخارج، أن الحزب سيتواجد في لندن أثناء زيارة الرئيس السيسي المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وذلك لدعم الزيارة وإفساد محاولات الإخوان في إفشالها.

وحول مطالب الجاليات المصرية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال إن أكثر مطالبهم تتمثل في زيادة عدد أماكن الاقتراع لتسهيل عمليات التصويت على المصريين المقيمين في المقاطعات البعيدة.

من جهته عرض شهاب وجيه، لفعاليات الحزب خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى عقد “المصريين الأحرار” لمؤتمر ضم مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك للإعلان عن برنامج الحزب الانتخابي، الذي يحمل شعار “القضاء على الفقر”، مؤكدا أن هذا هو هدف الحزب وأن هناك كثير من الدول استطاعت تحقيق ذلك.

وأشار إلى تصريح المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب، بأن هدف “المصريين الأحرار” هو القضاء على الفقر وأن الحزب يمتلك من العقول والبرامج ما يمكنه من تحقيق ذلك.

ولفت إلى عرض الدكتور عصام خليل الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب، لوثيقة “المصريين الأحرار” الانتخابية، مؤكدا أن الأحزاب التي تهاجم “المصريين الأحرار” لن تثني الحزب عن تحقيق أهدافه في النهوض بالدولة.

وعرض لتصريح الدكتور محمود العلايلي بشأن مهاجمة التيار السلفي وحزب النور للمهندس نجيب ساويرس من أجل كسب اصوات التيارات الدينية، مؤكداً أن السلفيين يلعبون على الوتر الطائفي لتأكدهم من عدم حصولهم على أصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أن “المصريين الأحرار” حزب ليبرالي يؤمن بالحرية وعدم الطائفية ولا يفرض مظهر معين على الأشخاص الذين ينضمون له.

ولفت وجيه، إلى الزيارات التي يقوم بها رئيس لجنة الصحفة بالحزب للتعرف على مشاكل الأطباء، مؤكداً متابعة الحزب لانتخابات نقابة الأطباء وإيمان “المصريين الأحرار” باستقلالية النقابات.

وأشار إلى انتهاء أمانة ذوي الإعاقة من مسودة مشروع قانون لذوي الإعاقة، كما عرض لمطالب لجنة التعليم بشأن وضع ضوابط لتطبيق لائحة الانضباط بالمدارس.

وعرض المتحدث، إلى تنظيم دورة للتدريب من أجل التأهيل الوظيفي بالمنتزة، وتنظيم أمانة الأقصر لمؤتمر جماهيري لعرض أهداف وبرنامج الحزب، وتنظيم مؤتمر شعبي في المنيا لمرشح الحزب جون بشرى لمناقشة مشاكل الدائرة، وأيضاً تنظيم مؤتمر في منشأة القناطر لعرض أفكار الحزب بشأن مكافحة الفساد.