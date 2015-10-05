السياحة: السفارة البريطانية بالقاهرة تقلل حدة تحذيرات السفر إلى مصر

غيرت السفارة البريطانية بالقاهرة صيغة تحذيرات السفر (نشرة تحذيرات السفر) إلى مصر ، لتصبح أقل حدة، على نحو إيجابى يسهم فى تغيير الصورة الذهنية، ويشكل حافزا للبريطانيين للسفر إلى مصر.

وأوضحت وزارة السياحة فى بيانٍ لها اليوم، أن ذلك جاء استجابة لجهود الوزارة، والقطاع السياحى، بالتنسيق مع الخارجية المصرية فى إيضاح الصورة الحقيقية لمجريات الأمور فى مصر، والسعى الحثيث نحو استعادة حركة السياحة الوافدة.

كان وزير السياحة هشام زعزوع، قد تلقى مكالمة هاتفية من السفير البريطانى فى القاهرة، جون كاسن، أطلعه فيها أن الخارجية البريطانية استجابت لطلب القطاع السياحى المصرى، ولمنظمى الرحلات البريطانيين، بشأن تغيير لهجة تحذيرات السفر.