سفير مصر لدى باكستان يستقبل المصريين المشاركين ببطولة الاسكواش باسلام آباد

استقبل السفير شريف شاهين، سفير مصر في إسلام آباد اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة الثانية الدولية للاسكواش والمنظمة من قبل القوات الجوية الباكستانية وفندق سيرينا إسلام آباد خلال الفترة 3-6 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة اللاعبون المصريون عمر عبد المجيد (الحائز علي المركز الأول في البطولة والمصنف 31 عالميا) ومحمد أبو الغار (المصنف 38 عالميا) وكريم علي فتحي (المصنف 42 عالميا) وشهاب عصام (المصنف 89 عالميا) وباسم مكرم (المصنف 259 عالميا). وانطلقت أولي مباريات البطولة يوم 3 أكتوبر بمشاركة اللاعبين المصريين في أولي أدوار التصفيات.