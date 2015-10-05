مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بالسويس

عقد المهندس محمد مرسي السكرتير العام لمحافظة السويس، نائبًا عن اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماع الخطة الاستثمارية للأحياء لمناقشة المشروعات، التي ستقام خلال الخطة الاستثمارية في مجال الكهرباء ورصف الطرق والتجميل وتحسين البيئة.

أكد المهندس محمد مرسي على رؤساء الأحياء سرعة الانتهاء من إجراءات فتح المظاريف الفنية والبت فيها في أسرع وقت وإستكمال باقي الأجراءات البت المالي والترسية، والبدء فعليًا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وأكد أيضاً علي إدارة الميزانية بمتابعة خطة الصيانة للأحياء والديوان العام.

و وجه السكرتير العام باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة المدن السكنية الجديدة والشوارع الجديدة واستخدام لمبات الليد الموفرة بدلاً عن اللمبات الحالية.

وشدد على مسئول الكهرباء بالأحياء بمراجعة الكابلات الحالية المتهالكة واستبدالها بكابلات جديدة حسب المواصفات الفنية مع الإلتزام بردم الكابلات وعدم تركها مكشوفة.

و أشار السكرتير العام على رؤساء الأحياء سرعة إنهاء التنسيقات اللازمة الشوارع المدرجة بخطة الرصف بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل.

وطلب المهندس محمد مرسي من الأحياء بتحسين البيئة وتكثيف النظافة وتطهير الترع والمصارف وتدعيم ورفع كفاءة الوحدات المحلية بالأحياء والتأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات فتح المظاريف الفنية والبت فيها في أسرع وقت وإستكمال باقي الأجراءات البت المالي والترسية والبدء فعليًا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وأكد أيضاً علي إدارة الميزانية بمتابعة خطة الصيانة للأحياء والديوان العام.

حضر اللقاء نشأت البارودي السكرتير العام المساعد ونادية محمد على مدير عام التخطيط والمتابعة وإبراهيم حسن رئيس حي الجناين وسكرتيري الأحياء ومسئولي التخطيط والعقود والمشتريات ومديرية الطرق والنقل.