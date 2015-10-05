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الرئيس التونسي يغادر القاهرة بعد لقاء نظيره المصري

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الرئيس التونسي يغادر القاهرة بعد لقاء نظيره المصري الرئيس التونسي يغادر القاهرة بعد لقاء نظيره المصري

غادر مطار القاهرة الدولي، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقي خلالها مع نظيره الرئيس عبد الفتاح ، لبحث عدد من القضايا العربية والإقليمية ، كما شارك في احتفالات نصر أكتوبر فى الذكرى الـ42، بمقر الكلية الحربية .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصه على وحدة سوريا، مشددًا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى، الباجى قايد السبسى، على ضرورة الوصول إلى حل سياسى للأزمة السورية.

وخلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية، قال السيسى: “أغتنم هذه الفرصة للإشادة بالنتائج الإيجابية التى خرجت بها أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى استضافتها تونس خلال شهر سبتمبر الماضى برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وما أسفرت عنه من توقيع 16 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى فى مختلف المجالات بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك”.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس التونسي لمصر عقب توليه منصبه وجاءت بدعوة من نظيره المصري وتستغرق يومين .

 

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