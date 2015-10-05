إعلام الوادي الجديد ينظم ندوة لطالبات للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور

نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، ندوة إعلامية موسعة عن طرق الوقاية من مرض أنفلونزا الطيور، لطالبات مدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة موط. حاضر في الندوة كل من الدكتورة سمية راضي، رئيس قسم الوقاية بالإدارة البيطرية بالداخلة، والدكتورة سامية أحمد من قسم الأمراض المشتركة بالإدارة البيطرية بمركز الداخل، تحدثت فيها عن مرض أنفلونزا الطيور، ومسبباته وطرق انتقال الفيروس.

قال أحمد عزت مسئول الإعلام بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أن الندوة تناولت بالشرح طرق الوقاية من هذا المرض، و دور الإدارة البيطرية بالداخلة، في التعامل مع هذا المرض، وأعراض الإصابة بالنسبة للحيوان والإنسان.