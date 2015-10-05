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موظف أمن يعثر على طلقات خرطوش ودائرة كهربائية فى جامعة بنها

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موظف أمن يعثر على طلقات خرطوش ودائرة كهربائية فى جامعة بنها موظف أمن يعثر على طلقات خرطوش ودائرة كهربائية فى جامعة بنها
عثر موظف أمن بإدارة جامعة بنها على طلقات خرطوش ومشترك ملفوف بدائرة كهربائية منفصلة من جهاز GBS خاص بسيارة بجوار سور ملاصق لمبنى كلية تجارة إنجليزى.

وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطار من رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد بتلقيه بلاغا من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 26 سنة أخصائى أمن بإدارة جامعة بنها بعثوره على الطلقات والدائرة الكهربائية، فتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2391 إدارى قسم ثان بنها لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمرت إدارة البحث الجنائى بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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