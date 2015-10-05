الرئيس التونسى يغادر القاهرة بعد لقائه السيسى

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم، الاثنين، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شارك فى احتفالات نصر أكتوبر فى الذكرى الـ42.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات خلال لقائهما تناولت مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منها تطورات الأوضاع فى ليبيا والوضع الراهن فى سوريا وسبل مكافحة الإرهاب.

كما التقى السبسى خلال زيارته برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لبحث سبل دعم العلاقات فى مجالات عدة من بينها التجارة والاقتصاد، ومتابعة الاتفاقيات التى تم التوقيع بين البلدين فى تونس منذ أسابيع.