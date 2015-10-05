أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس التونسى يغادر القاهرة بعد لقائه السيسى

Google+ Print
الرئيس التونسى يغادر القاهرة بعد لقائه السيسى الرئيس التونسى يغادر القاهرة بعد لقائه السيسى
غادر مطار القاهرة الدولى اليوم، الاثنين، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شارك فى احتفالات نصر أكتوبر فى الذكرى الـ42.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات خلال لقائهما تناولت مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منها تطورات الأوضاع فى ليبيا والوضع الراهن فى سوريا وسبل مكافحة الإرهاب.

كما التقى السبسى خلال زيارته برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لبحث سبل دعم العلاقات فى مجالات عدة من بينها التجارة والاقتصاد، ومتابعة الاتفاقيات التى تم التوقيع بين البلدين فى تونس منذ أسابيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365