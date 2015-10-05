الإمارات تنظم احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر مساء اليوم

تنظم إمارة الشارقة احتفالية ثقافية فنية فى مصر مساء اليوم، الاثنين، وحتى يوم 9 أكتوبر المقبل، فى إطار مشاركة الشعب المصرى فى احتفالاته بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالمشاركة فى أكبر أوبريت فنى تم إنتاجه بالإمارة خلال الفترة الماضية "عناقيد الضياء" الذى يحكى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم والهجرة النبوية وتعاليم الإسلام السمحة التى أرساها الإسلام على مدار عقود طويلة.

ويشارك عدد من الفنانين المصريين فى فقرة كاملة عقب أوبريت عناقيد الضياء بعنوان "مصر المكان والمكانة"، من بينهم الفنان محمد الحلو، وأحمد سعد، وشريف منير، وعدد من الفنانين الشباب.

الاحتفالية تقام فى استاد الدفاع الجوى تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، رئيس مركز الشارقة للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تقديم الأوبريت إهداء للشعب المصرى فى الذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة.